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26.06.2026 06:31:29
Burcon NutraScience präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Burcon NutraScience hat am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Burcon NutraScience ein EPS von -0,230 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 0,8 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,120 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -1,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 494,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,26 Millionen CAD, während im Vorjahr 0,38 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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