Burcon NutraScience: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Burcon NutraScience hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,7 Millionen CAD gegenüber 0,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at