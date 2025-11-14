Burcon NutraScience zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Burcon NutraScience hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 CAD gegenüber -0,330 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 800 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at