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21.05.2026 06:31:29
Bure Equity AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bure Equity AB hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 23,96 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -35,530 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31,0 Millionen SEK.
Redaktion finanzen.at
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