Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs stellte am 25.10.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem Umsatz von 1,42 Milliarden EUR, gegenüber 1,46 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at