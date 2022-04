Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs hat am 22.04.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs im vergangenen Quartal 1,29 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs 1,15 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at