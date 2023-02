Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs präsentierte am 23.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,595 EUR sowie einem Umsatz von 1,50 Milliarden EUR gerechnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,44 Prozent auf 5,65 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,18 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 5,62 Milliarden EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at