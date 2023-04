Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs hat sich am 21.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite standen 1,40 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,29 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at