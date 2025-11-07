|
07.11.2025 06:31:29
Burford Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Burford Capital lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 GBP. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Burford Capital in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 46,7 Millionen GBP. Im Vorjahresviertel waren 185,4 Millionen GBP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
