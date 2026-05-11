Burford Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Burford Capital hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Burford Capital mit einem Umsatz von insgesamt -1 726,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1640,81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at