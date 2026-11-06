Burford Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Burford Capital lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Burford Capital 141,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 124,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 63,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at