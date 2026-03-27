Burford Capital Aktie
WKN DE: A0YC5B / ISIN: GG00B4L84979
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27.03.2026 17:47:22
Burford Capital Stock Slides After Court Ruling Strikes $16.1B
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