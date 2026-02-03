Burgan Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Burgan Bank hat am 01.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Burgan Bank 202,5 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 184,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 KWD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 689,72 Millionen KWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 760,22 Millionen KWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at