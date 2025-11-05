Burgan Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Burgan Bank äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent auf 190,6 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,1 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at