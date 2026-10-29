Burgan Bank legte Quartalsergebnis vor

Burgan Bank hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 198,4 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 190,6 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at