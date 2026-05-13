Burgan Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Burgan Bank ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Burgan Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,4 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,6 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at