Burgan Company for Well Drilling KSCC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Burgan Company for Well Drilling KSCC präsentierte in der am 30.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Burgan Company for Well Drilling KSCC mit einem Umsatz von insgesamt 9,4 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,8 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 19,57 Prozent gesteigert.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 KWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Burgan Company for Well Drilling KSCC ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 KWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,24 Prozent auf 41,91 Millionen KWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,87 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at