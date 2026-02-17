Burgan Company for Well Drilling KSCC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Burgan Company for Well Drilling KSCC hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Burgan Company for Well Drilling KSCC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,8 Millionen KWD im Vergleich zu 9,9 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at