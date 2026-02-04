|
04.02.2026 06:31:28
Burger King India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Burger King India hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,75 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 7,15 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 0,400 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 5,75 Milliarden INR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
