Burger King India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Burger King India hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,720 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 8,23 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,467 INR sowie einem Umsatz von 7,93 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at