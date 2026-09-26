Burger King Aktie

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WKN DE: A1JZ79 / ISIN: US1212201073

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26.09.2026 09:05:00

Burger King Is Eating McDonald's Lunch. Here's What the Golden Arches Need to Do Now.

The crown of fast food currently lies with Restaurant Brands International's (NYSE: QSR) Burger King. McDonald's (NYSE: MCD) is trying to avoid becoming the jester. In the second quarter of 2026, Burger King's same-store sales in the U.S. rose 8.5%, soundly defeating its peers as McDonald's grew just 0.8% in the same category.

Burger King, much like McDonald's, is executing a turnaround strategy. From remodeling existing stores to pushing its best-selling sandwich, the Whopper, Burger King's efforts are paying off. Restaurant Brands reported a more than 12% climb in earnings per share in the second quarter of 2026.

McDonald's, on the other hand, has struggled to execute effectively. Restaurants attributed the poor performance to too many new rollouts, which negatively impacted customer satisfaction and slowed service.

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