Burger King Aktie
WKN DE: A1JZ79 / ISIN: US1212201073
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18.08.2026 06:00:23
Burger King is taking a bite out of McDonald’s lunch
Fast food rival has invested roughly $2bn in its US business over the past four yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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