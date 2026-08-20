Restaurant Brands International Aktie
WKN DE: A12GMA / ISIN: CA76131D1033
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20.08.2026 21:15:00
Burger King's $700 Million Fix Is Paying Off for Restaurant Brands International
Restaurant Brands International (NYSE: QSR) is four years into rebuilding Burger King, and the work is finally showing up in the numbers. U.S. same-store sales grew 8.5% in the second quarter, compared to just 0.8% at McDonald's in the same period.That was the second strong quarter in a row for Burger King -- same-store sales rose by nearly 6% in the first quarter. Average unit volumes for the Whopper are up over 20% since the burger's relaunch hit menus in February.The fast-food restaurant is taking market share, outgrowing the quick-service burger industry by more than nine percentage points as the company's Reclaim the Flame initiative rolls on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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