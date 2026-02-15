Safe Aktie

WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0

15.02.2026 14:27:20

Burglars ransack safe-deposit boxes in German bank heist

Police said they had not identified the perpetrators or established what was stolen. Emergency workers found an unknown liquid on the doors of the bank but said it did not pose a health risk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Safe

