Burjeel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Burjeel lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0,03 AED lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Burjeel mit 0,030 AED je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden AED – das entspricht einem Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,42 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at