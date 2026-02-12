Burjeel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Burjeel hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,02 AED gegenüber 0,010 AED je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Burjeel mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 7,52 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,090 AED, nach 0,070 AED im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,50 Milliarden AED gegenüber 5,01 Milliarden AED im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,077 AED je Aktie sowie einen Umsatz von 5,45 Milliarden AED festgelegt.

Redaktion finanzen.at