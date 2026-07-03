J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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04.07.2026 00:03:01
Burkett Financial Added to Its Stake in J.P. Morgan's JEMA ETF With a $20.8 Million Buy. What Does That Mean for Investors?
According to a July 2, 2026, SEC filing, Burkett Financial Services, LLC added 346,467 shares of J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (NASDAQ:JEMA). The estimated value of the purchase was $20.83 million, calculated using the average closing price over the quarter. The quarter-end position was valued at $22.19 million, reflecting both the share increase and price movement during the period.The J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF provides investors with diversified exposure to emerging market equities through an actively managed strategy. The fund employs a blend of top-down and bottom-up research to identify opportunities across sectors and market capitalizations, aiming to outperform the MSCI Emerging Markets Index.Its approach integrates environmental and social considerations, investing in companies that directly promote environmental responsibility and are deemed socially conscious in their business dealings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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