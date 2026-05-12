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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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12.05.2026 17:45:16

Burkhalter Generalversammlung genehmigt sämtliche Traktanden

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Burkhalter Generalversammlung genehmigt sämtliche Traktanden

12.05.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Burkhalter Holding AG haben an der heute durchgeführten ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Genehmigt wurde zudem die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5.20 pro Aktie. Die Auszahlung ist für den 19. Mai 2026 vorgesehen.

Der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG präsentierte an der ordentlichen Generalversammlung im Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2025. Anwesend oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten waren 332 stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre, entsprechend 7’551’898 Namenaktien bzw. 71.10% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Die Generalversammlung genehmigte die Verwendung des Bilanzgewinns. Beschlossen wurden eine ordentliche Dividende von CHF2.60 brutto pro Aktie aus dem Jahresgewinn (CHF1.69 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie eine weitere Ausschüttung von CHF2.60 pro Aktie aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen, welche verrechnungssteuerfrei erfolgt.

Der amtierende Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident GaudenzF.Domenig sowie die Revisionsstelle KPMGAG wurden für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Ebenso bestätigte die Generalversammlung die Mitglieder des Vergütungsausschusses sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Hohlstrasse 475
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2326434

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2326434  12.05.2026 CET/CEST

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