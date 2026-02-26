Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|
26.02.2026 17:45:16
Burkhalter Group acquires Caotec SA in Brusio (Canton of Graubünden)
|
Burkhalter Holding AG / Key word(s): Takeover
The Burkhalter Group is acquiring the HVACP company Caotec in Val Poschiavo on 26 February 2026. The company employs 17 people and generates annual sales of around CHF 4.9 million.
Caotec SA has been operating successfully in the regional market for over 30 years and offers innovative solutions in the areas of plumbing, heating, ventilation and renewable energy. The company will continue to operate as an independent Group company of Burkhalter Holding Ltd under the current management of Dario Cao. The Caotec SA name and all employees will be retained.
The acquisition of Caotec SA means the Burkhalter Group will also be able to supply HVACP services to Upper and Lower Engadine and Val Poschiavo in future. Gaining additional market share through the targeted acquisition of other building technology companies remains part of the Burkhalter Group’s strategy.
Contact:
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Burkhalter Holding AG
|Hohlstrasse 475
|8048 Zürich
|Switzerland
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valor:
|21225580
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2282448
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2282448 26-Feb-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
|
26.02.26
|Burkhalter Group acquires Caotec SA in Brusio (Canton of Graubünden) (EQS Group)
|
26.02.26
|Burkhalter Gruppe erwirbt Caotec SA in Brusio (GR) (EQS Group)
|
23.02.26
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.01.26
|Burkhalter Gruppe akquiriert Elektro Gasser AG in Lalden (VS) (EQS Group)