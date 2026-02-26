Burkhalter Aktie

26.02.2026 17:45:16

Burkhalter Holding AG / Key word(s): Takeover
Burkhalter Group acquires Caotec SA in Brusio (Canton of Graubünden)

26-Feb-2026 / 17:45 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Burkhalter Group is acquiring the HVACP company Caotec in Val Poschiavo on 26 February 2026. The company employs 17 people and generates annual sales of around CHF 4.9 million.

Caotec SA has been operating successfully in the regional market for over 30 years and offers innovative solutions in the areas of plumbing, heating, ventilation and renewable energy. The company will continue to operate as an independent Group company of Burkhalter Holding Ltd under the current management of Dario Cao. The Caotec SA name and all employees will be retained.

The acquisition of Caotec SA means the Burkhalter Group will also be able to supply HVACP services to Upper and Lower Engadine and Val Poschiavo in future. Gaining additional market share through the targeted acquisition of other building technology companies remains part of the Burkhalter Group’s strategy.

Download media release as PDF here

Contact:
Burkhalter Holding Ltd
Elisabeth Dorigatti, Group Head of Sustainability and Investor Relations
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


End of Inside Information
Language: English
Company: Burkhalter Holding AG
Hohlstrasse 475
8048 Zürich
Switzerland
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valor: 21225580
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2282448

 
End of Announcement EQS News Service

2282448  26-Feb-2026 CET/CEST

