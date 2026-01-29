Burkhalter Aktie

Burkhalter Group acquires Elektro Gasser AG in Lalden (VS)

Burkhalter Holding AG / Key word(s): Takeover
Burkhalter Group acquires Elektro Gasser AG in Lalden (VS)

29-Jan-2026 / 17:45 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Burkhalter Group is taking over Elektro Gasser AG, based in Lalden in Upper Valais. The company employs seven people and generates annual sales of around CHF 2 million.

Elektro Gasser AG has been a successful player in the electrical and telecommunications (ICT) sectors since 1991. The current owners are now selling the company to Burkhalter Holding AG.

Elektro Gasser AG is gradually being incorporated into TZ Stromag, which is already part of the Burkhalter Group. A branch office of TZ Stromag will be founded at the current location of Elektro Gasser AG under the name Gasser Elektro ICT. Elektro Gasser AG will also continue to operate there as an independent company until further notice. All seven employees will be retained.

The targeted acquisition of further building technology companies remains a key component of the Burkhalter Group’s strategy to gain additional market share.

Download media release as PDF here

Contact:
Burkhalter Holding Ltd
Elisabeth Dorigatti, Group Head of Sustainability and Investor Relations
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


End of Inside Information
Language: English
Company: Burkhalter Holding AG
Hohlstrasse 475
8048 Zürich
Switzerland
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valor: 21225580
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2268298

 
End of Announcement EQS News Service

2268298  29-Jan-2026 CET/CEST

