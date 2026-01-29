Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|
29.01.2026 17:45:16
Burkhalter Group acquires Elektro Gasser AG in Lalden (VS)
|
Burkhalter Holding AG / Key word(s): Takeover
The Burkhalter Group is taking over Elektro Gasser AG, based in Lalden in Upper Valais. The company employs seven people and generates annual sales of around CHF 2 million.
Elektro Gasser AG has been a successful player in the electrical and telecommunications (ICT) sectors since 1991. The current owners are now selling the company to Burkhalter Holding AG.
Elektro Gasser AG is gradually being incorporated into TZ Stromag, which is already part of the Burkhalter Group. A branch office of TZ Stromag will be founded at the current location of Elektro Gasser AG under the name Gasser Elektro ICT. Elektro Gasser AG will also continue to operate there as an independent company until further notice. All seven employees will be retained.
The targeted acquisition of further building technology companies remains a key component of the Burkhalter Group’s strategy to gain additional market share.
|
2268298 29-Jan-2026 CET/CEST
