Burkhalter Aktie

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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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01.10.2026 17:45:05

Burkhalter Group acquires Plasco AG in Steg (Valais)

Burkhalter Holding AG / Key word(s): Takeover
Burkhalter Group acquires Plasco AG in Steg (Valais)

01-Oct-2026 / 17:45 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Burkhalter Group is set to acquire Plasco AG, based in Steg (Valais). The company employs around 25 people and generates annual sales of approximately CHF 6.5 million.

Plasco AG has established itself as a solid player in the regional market over more than 20 years, specialising in waterproofing for building construction, civil engineering and tunnelling projects. As part of their succession planning, the current owners are selling the company to Burkhalter Holding Ltd. The company will continue to operate as an independent Group company of Burkhalter Holding Ltd under the current management of Josef Pfammatter. The Plasco AG name will be retained and all employees will remain with the company.

A permanently dry structure with good waterproofing is one of the most important prerequisites for the safe and reliable operation of technical building systems. Plasco AG complements the expertise of the Burkhalter Group with its many years of experience in waterproofing systems.

The targeted acquisition of companies in the building technology sector remains a key component of the Burkhalter Group’s growth strategy.

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Contact:
Burkhalter Holding Ltd
Elisabeth Dorigatti, Group Head of Sustainability and Investor Relations
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


End of Inside Information
Language: English
Company: Burkhalter Holding AG
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Switzerland
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valor: 21225580
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2408672

 
End of Announcement EQS News Service

2408672  01-Oct-2026 CET/CEST

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Burkhalter Holding AG 130,00 0,00% Burkhalter Holding AG

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