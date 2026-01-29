Burkhalter Gruppe akquiriert Elektro Gasser AG in Lalden (VS)

Die Burkhalter Gruppe übernimmt die in Lalden im Oberwallis ansässige Elektro Gasser AG. Das Unternehmen beschäftigt sieben Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 2 Mio.

Die Elektro Gasser AG ist seit 1991 erfolgreich in den Bereichen Elektro- und Telekommunikation (ICT) tätig. Nun verkaufen die bisherigen Inhaber das Unternehmen an die Burkhalter Holding AG.

Die Elektro Gasser AG wird schrittweise in die bereits zur Burkhalter Gruppe gehörende TZ Stromag integriert. Am bisherigen Standort der Elektro Gasser AG wird unter dem Namen Gasser Elektro ICT eine Zweigniederlassung der TZ Stromag gegründet. Gleichzeitig wird dort die Elektro Gasser AG bis auf Weiteres als selbstständiges Unternehmen weitergeführt. Alle sieben Mitarbeitenden werden übernommen.

Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen