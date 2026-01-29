Burkhalter Aktie

Burkhalter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 17:45:16

Burkhalter Gruppe akquiriert Elektro Gasser AG in Lalden (VS)

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe akquiriert Elektro Gasser AG in Lalden (VS)

29.01.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burkhalter Gruppe übernimmt die in Lalden im Oberwallis ansässige Elektro Gasser AG. Das Unternehmen beschäftigt sieben Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 2 Mio.

Die Elektro Gasser AG ist seit 1991 erfolgreich in den Bereichen Elektro- und Telekommunikation (ICT) tätig. Nun verkaufen die bisherigen Inhaber das Unternehmen an die Burkhalter Holding AG.

Die Elektro Gasser AG wird schrittweise in die bereits zur Burkhalter Gruppe gehörende TZ Stromag integriert. Am bisherigen Standort der Elektro Gasser AG wird unter dem Namen Gasser Elektro ICT eine Zweigniederlassung der TZ Stromag gegründet. Gleichzeitig wird dort die Elektro Gasser AG bis auf Weiteres als selbstständiges Unternehmen weitergeführt. Alle sieben Mitarbeitenden werden übernommen.

Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Hohlstrasse 475
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2268298

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268298  29.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burkhalter Holding AG

mehr Nachrichten