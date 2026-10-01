Burkhalter Gruppe akquiriert Plasco AG in Steg (VS)

Die Burkhalter Gruppe übernimmt die in Steg (VS) ansässige Plasco AG. Das Unternehmen beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 6.5 Mio.

Die Plasco AG behauptet sich seit über 20 Jahren erfolgreich im regionalen Markt und ist Spezialistin für Abdichtungen im Hoch-/Tiefbau und Tunnelbau. Im Zuge der Nachfolgeregelung verkaufen die bisherigen Inhaber das Unternehmen an die Burkhalter Holding AG. Das Unternehmen wird als eigenständige Gruppengesellschaft der Burkhalter Holding AG unter der bisherigen Leitung von Josef Pfammatter weitergeführt. Der Name Plasco AG bleibt erhalten, alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Ein dauerhaft trockenes und gut abgedichtetes Bauwerk ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb technischer Gebäudeanlagen. Die Plasco AG ergänzt die Kompetenzen der Burkhalter Gruppe mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der Abdichtungssysteme.

Die gezielte Akquisition von Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen