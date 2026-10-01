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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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01.10.2026 17:45:05

Burkhalter Gruppe akquiriert Plasco AG in Steg (VS)

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe akquiriert Plasco AG in Steg (VS)

01.10.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burkhalter Gruppe übernimmt die in Steg (VS) ansässige Plasco AG. Das Unternehmen beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 6.5 Mio.

Die Plasco AG behauptet sich seit über 20 Jahren erfolgreich im regionalen Markt und ist Spezialistin für Abdichtungen im Hoch-/Tiefbau und Tunnelbau. Im Zuge der Nachfolgeregelung verkaufen die bisherigen Inhaber das Unternehmen an die Burkhalter Holding AG. Das Unternehmen wird als eigenständige Gruppengesellschaft der Burkhalter Holding AG unter der bisherigen Leitung von Josef Pfammatter weitergeführt. Der Name Plasco AG bleibt erhalten, alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Ein dauerhaft trockenes und gut abgedichtetes Bauwerk ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb technischer Gebäudeanlagen. Die Plasco AG ergänzt die Kompetenzen der Burkhalter Gruppe mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der Abdichtungssysteme.

Die gezielte Akquisition von Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2408672

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408672  01.10.2026 CET/CEST

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