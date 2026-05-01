Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|
01.05.2026 17:45:17
Burkhalter Gruppe akquiriert Progressio Holding GmbH und anplaq ag, Tamins (GR)
|
Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Die Burkhalter Gruppe erwirbt die Progressio Holding GmbH, Tamins (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, der anplaq ag, Tamins (GR). Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet und vollzogen. Mit der Transaktion erweitert die Burkhalter Gruppe ihr Marktgebiet gezielt und erschliesst einen ergänzenden Geschäftsbereich in der Energie- und Wasserinfrastruktur.
Die anplaqag ist spezialisiert auf Anlagen-, Apparate- und Rohrleitungsbau in der Energie- und Wasserinfrastruktur. Das Unternehmen plant, fertigt und montiert Rohrleitungs- und Anlagensysteme aus Stahl und Edelstahl, insbesondere für Energie-, Fernwärme- sowie Trink- und Abwasserprojekte. Rund 30 Mitarbeitende erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund CHF8.5 Mio.
Der Verkauf erfolgt vor dem Hintergrund, die Leistungen der anplaqag innerhalb einer grösseren Gruppe gezielt weiterzuentwickeln und künftig noch breiter am Markt zu positionieren. Alle Mitarbeitenden der anplaqag werden übernommen, der Firmenname bleibt unverändert. Der Kaufpreis wird teils in bar und teils in kotierten Namenaktien der Burkhalter HoldingAG beglichen.
Kapitalmassnahme und Lock-up
Der erste Handelstag der neu geschaffenen Namenaktien ist am 24. Juni 2026 vorgesehen. Die Verkäuferschaft der Progressio Holding GmbH (Muttergesellschaft der anplaq ag) hat sich verpflichtet, zwei Drittel der aus dem Verkauf erhaltenen Burkhalter Namenaktien während zwei Jahren nicht zu veräussern (Lock-up-Vereinbarung). Die Namenaktien unterliegen damit einer Verfügungssperre.
Die gezielte Akquisition weiterer Gebäudetechnikunternehmen bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burkhalter Holding AG
|Hohlstrasse 475
|8048 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valorennummer:
|21225580
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2319928
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2319928 01.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
|
01.05.26
|Burkhalter Gruppe akquiriert Progressio Holding GmbH und anplaq ag, Tamins (GR) (EQS Group)
|
01.05.26
|Burkhalter Group acquires Progressio Holding GmbH and anplaq ag, Tamins (GR) (EQS Group)
|
27.04.26
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.04.26
|Burkhalter Gruppe übertrifft Erwartungen erneut und schliesst Geschäftsjahr 2025 mit hervorragendem Ergebnis ab (EQS Group)
|
13.04.26