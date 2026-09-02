Burkhalter Aktie

Burkhalter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.09.2026 17:45:05

Burkhalter Gruppe erwirbt AZ systems AG in Landquart (GR)

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe erwirbt AZ systems AG in Landquart (GR)

02.09.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burkhalter Gruppe erwirbt die AZ systems holding AG, Landquart (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, die auf Gebäudeautomation spezialisierte AZ systems AG mit Sitz in Landquart (GR). Die AZ systems AG beschäftigt zehn Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund CHF 1.5 Mio. 

Die AZ systems AG ist eine ausgewiesene Spezialistin im Bereich Gebäudeautomation. Ihr Leistungsangebot umfasst Lösungen zur Steuerung, Regelung und Optimierung von Heizung, Lüftung, Klima, Beleuchtung und Beschattung. Mit diesen Kompetenzen ergänzt das Unternehmen die bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden Gruppengesellschaften im Kanton Graubünden ideal.

Der Verkauf erfolgt mit dem Ziel, die Leistungen der AZ systems AG innerhalb einer grösseren Gruppe gezielt weiterzuentwickeln und ihre Marktposition nachhaltig zu stärken. Corsin Alig und Martin Eckoff, die bisherigen Co-Geschäftsführer der AZ systems AG, werden das Unternehmen auch künftig gemeinsam als Co-Geschäftsleiter führen. Standort und Firmenname bleiben unverändert, sämtliche Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt. 

Die gezielte Akquisition von Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

Disclaimer
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Burkhalter Holding AG. Die Burkhalter Holding AG übernimmt ferner keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der Burkhalter Holding AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2325182

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2325182  02.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burkhalter Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Burkhalter Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Burkhalter Holding AG 141,00 2,03% Burkhalter Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:38 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen