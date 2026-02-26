Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|
26.02.2026 17:45:16
Burkhalter Gruppe erwirbt Caotec SA in Brusio (GR)
|
Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Die Burkhalter Gruppe akquiriert per 26. Februar 2026 das HLKS-Unternehmen Caotec im Puschlav. Das Unternehmen beschäftigt 17 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 4.9 Mio.
Die Caotec SA ist seit über 30 Jahren erfolgreich im regionalen Markt tätig und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und erneuerbare Energien an. Das Unternehmen wird als eigenständige Gruppengesellschaft der Burkhalter Holding AG unter der bisherigen Leitung von Dario Cao weitergeführt. Der Name Caotec SA bleibt erhalten, alle Mitarbeitenden werden übernommen.
Mit dem Kauf der Caotec SA kann die Burkhalter Gruppe künftig auch das Ober- und Unterengadin und das Valposchiavo mit HLKS-Dienstleistungen bedienen. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burkhalter Holding AG
|Hohlstrasse 475
|8048 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valorennummer:
|21225580
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2282448
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2282448 26.02.2026 CET/CEST
