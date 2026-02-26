Burkhalter Aktie

WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

26.02.2026 17:45:16

Burkhalter Gruppe erwirbt Caotec SA in Brusio (GR)

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe erwirbt Caotec SA in Brusio (GR)

26.02.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burkhalter Gruppe akquiriert per 26. Februar 2026 das HLKS-Unternehmen Caotec im Puschlav. Das Unternehmen beschäftigt 17 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 4.9 Mio.

Die Caotec SA ist seit über 30 Jahren erfolgreich im regionalen Markt tätig und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und erneuerbare Energien an. Das Unternehmen wird als eigenständige Gruppengesellschaft der Burkhalter Holding AG unter der bisherigen Leitung von Dario Cao weitergeführt. Der Name Caotec SA bleibt erhalten, alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Mit dem Kauf der Caotec SA kann die Burkhalter Gruppe künftig auch das Ober- und Unterengadin und das Valposchiavo mit HLKS-Dienstleistungen bedienen. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Hohlstrasse 475
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2282448

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2282448  26.02.2026 CET/CEST

