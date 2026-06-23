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WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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23.06.2026 17:45:05

Burkhalter Gruppe gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Burkhalter Gruppe gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

23.06.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Rahmen der Akquisition der Progressio Holding GmbH, Tamins (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, der anplaq ag, Tamins (GR), hat die Burkhalter Holding AG die zur Finanzierung vorgesehene Kapitalerhöhung umgesetzt und neue Namenaktien aus dem bestehenden Kapitalband ausgegeben.

Im Rahmen der Unterzeichnung des Kaufvertrags vom 1. Mai 2026 zum Erwerb aller Stammanteile der Progressio Holding GmbH, Tamins (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, der anplaq ag, Tamins (GR), hatte sich die Burkhalter Gruppe verpflichtet, einen Teil des Kaufpreises in kotierten Namenaktien der Burkhalter Holding AG zu bezahlen.

Die Burkhalter Holding AG hat inzwischen die entsprechende Kapitalerhöhung durch Ausgabe von insgesamt 39'484 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 aus dem bestehenden Kapitalband erfolgreich abgeschlossen. Das Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich damit neu auf CHF 426’464.56, eingeteilt in 10’661’614 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04.

Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist am 24. Juni 2026.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2351010

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351010  23.06.2026 CET/CEST

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