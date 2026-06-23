Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
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23.06.2026 17:45:05
Burkhalter Gruppe gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt
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Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Im Rahmen der Akquisition der Progressio Holding GmbH, Tamins (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, der anplaq ag, Tamins (GR), hat die Burkhalter Holding AG die zur Finanzierung vorgesehene Kapitalerhöhung umgesetzt und neue Namenaktien aus dem bestehenden Kapitalband ausgegeben.
Im Rahmen der Unterzeichnung des Kaufvertrags vom 1. Mai 2026 zum Erwerb aller Stammanteile der Progressio Holding GmbH, Tamins (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, der anplaq ag, Tamins (GR), hatte sich die Burkhalter Gruppe verpflichtet, einen Teil des Kaufpreises in kotierten Namenaktien der Burkhalter Holding AG zu bezahlen.
Die Burkhalter Holding AG hat inzwischen die entsprechende Kapitalerhöhung durch Ausgabe von insgesamt 39'484 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 aus dem bestehenden Kapitalband erfolgreich abgeschlossen. Das Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich damit neu auf CHF 426’464.56, eingeteilt in 10’661’614 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04.
Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist am 24. Juni 2026.
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burkhalter Holding AG
|Flurstrasse 55
|8048 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valorennummer:
|21225580
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2351010
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2351010 23.06.2026 CET/CEST
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