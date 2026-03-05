Burlington Stores Aktie
WKN DE: A1W54Y / ISIN: US1220171060
|
05.03.2026 13:06:00
Burlington Stores, Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Burlington Stores, Inc. (BURL) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $310.39 million, or $4.84 per share. This compares with $260.77 million, or $4.02 per share, last year.
Excluding items, Burlington Stores, Inc. reported adjusted earnings of $313.89 million or $4.89 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.3% to $3.647 billion from $3.277 billion last year.
Burlington Stores, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $310.39 Mln. vs. $260.77 Mln. last year. -EPS: $4.84 vs. $4.02 last year. -Revenue: $3.647 Bln vs. $3.277 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.60 To $ 1.75 Next quarter revenue guidance: 9 % To 11 %
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burlington Stores Inc
|
04.03.26
|Ausblick: Burlington Stores veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.11.25
|Ausblick: Burlington Stores stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Burlington Stores Inc
Aktien in diesem Artikel
|Burlington Stores Inc
|256,00
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.