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29.05.2026 06:31:29
Burlington Stores präsentierte Quartalsergebnisse
Burlington Stores hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent auf 2,86 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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