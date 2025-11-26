Burlington Stores vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Burlington Stores ließ sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Burlington Stores die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Burlington Stores mit einem Umsatz von insgesamt 2,71 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at