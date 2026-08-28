Burlington Stores: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Burlington Stores hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3,00 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at