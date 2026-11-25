Burlington Stores hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,67 USD gegenüber 1,63 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Burlington Stores mit einem Umsatz von insgesamt 2,94 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at