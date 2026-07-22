Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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22.07.2026 08:14:47
Burnham announces £2 bus fare cap across England from January
Measure backed by £454m of funding, with £400m coming from switching investment in international climate finance to loansSingle bus fares across England will be capped at £2 from January, the prime minister, Andy Burnham, has announced.The nationwide cap is currently set at £3 until the end of March 2027 although some areas – including London and Greater Manchester, where Burnham set a £2 limit as mayor – have lower top rates for single tickets. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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