Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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24.08.2026 23:30:39
Burnham backtracks on spending housing fund only on building social homes
About 40% of £10bn from Affordable Homes Programme will now go on types of housing such as sheltered and shared ownershipAndy Burnham has backtracked on his proposal to rip up the government’s housing plans and boost social home building.Ministers laid out plans on Monday to spend an initial £10bn from the 10-year Affordable Homes Programme on a mix of subsidised housing types in England, in line with the Starmer government’s policy. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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