Burnham Holdings Aktie

Burnham Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.08.2026 23:30:39

Burnham backtracks on spending housing fund only on building social homes

About 40% of £10bn from Affordable Homes Programme will now go on types of housing such as sheltered and shared ownershipAndy Burnham has backtracked on his proposal to rip up the government’s housing plans and boost social home building.Ministers laid out plans on Monday to spend an initial £10bn from the 10-year Affordable Homes Programme on a mix of subsidised housing types in England, in line with the Starmer government’s policy. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs 53,25 -0,93% Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz voraus: ATX in Grün -- DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Handel tendiert am Dienstag deutlich in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notiert im Plus. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen