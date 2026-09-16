Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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16.09.2026 12:24:19
Burnham considers plan to give mayors greater oversight of water companies
UK prime minister looks at proposal to create nine regional bodies that would set objectives for industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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