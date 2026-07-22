Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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22.07.2026 09:18:14
Burnham launches £2 cap on bus fares
New prime minister says measure will reduce prices by up to a third for millions of peopleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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