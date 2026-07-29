Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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29.07.2026 12:40:39
Burnham opens door to tax rises to pay for social care overhaul
Prime minister says he wants to avoid people having to sell their homes to pay for careWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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