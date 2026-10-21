Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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21.10.2026 19:06:16
Burnham proposes plan to cut standing charges from gas bills
The prime minister provided little detail, and there are questions over shifting the fees onto unit costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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