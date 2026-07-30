Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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30.07.2026 10:02:17
Burnham says nuclear sub investment will protect UK and boost jobs
Speaking ahead of a visit to Barrow-in-Furness, the PM seeks to stress the economic benefits of defence spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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