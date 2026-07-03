Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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03.07.2026 09:40:21
Burnham says there is some room for movement on tax
But the likely next PM says he will stick to Labour's pledges to not raise VAT, income tax or national insurance.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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